الرئيس الأفغاني يتعهد بالقضاء على الملاذات الآمنة لـ"داعش"

تعهد رئيس أفغانستان، أشرف غاني، بالقضاء على كل الملاذات الآمنة لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في الوقت الذي تُحيي فيه البلاد الذكرى المئوية لاستقلالها، وفي أعقاب مقتل وإصابة المئات في هجوم للتنظيم بالعاصمة كابول.

صرح غاني - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الإثنين - قائلًا: "سننتقم لكل نقطة دم

سقطت من المدنيين، سيستمر صراعنا ضد (داعش) وسننتقم ونجتث جذورهم، كما حث المجتمع الدولي على الانضمام لتلك الجهود.. لافتًا إلى وجود ملاذات آمنة للإرهابيين عبر الحدود في باكستان، مطالبًا المواطنين في باكستان بالمساعدة في تحديد تلك المواقع.وأكد أن جماعة (طالبان) يقع عليها أيضًا اللوم وأنها من مهدت الطريق للإرهابيين بهجماتها الوحشية على المدارس والمساجد وغيرها من الأماكن العامة على مر السنوات.تأتي التصريحات في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة حداد عقب مقتل 63 شخصًا، وإصابة 200 آخرين، جراء انفجار استهدف حفل زفاف في كابول، مساء السبت، وأعلن (داعش) مسئوليته عنه.وكان بيان إعلان المسئولية الذي أذاعه (داعش) أوضح أن مقاتلًا باكستانيًا هو من نفذ الهجوم.