انطلاق أولى جلسات محاكمة البشير وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الاثنين، وسط اجراءات أمنية مشددة في مبنى المحكمة بالعاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.
وبينما أُعلن سابقا عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلاموالصحافة، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
وتنعقد اليوم أولى جلسات محاكمة البشير، في التهمالموجهة إليه، بعدما تأجلت الجلسة من يوم السبت، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.
ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
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