رئيس زيمبابوي يحث الصينيين على الاستثمار في قطاع السياحة

حث رئيس زيمبابوى إيميرسون إمنانجاجوا، المستثمرين الصينيين على الاستثمار في قطاع السياحة ببلاده.
وقال الرئيس إمنانجاجوا ـ خلال لقائه مع وفد من إقليم تشيجيانج الصيني قام بزيارة لزيمبابوي مؤخرا ـ إن بلاده تتمتع بفرص كبيرة لجذب السياحة، وإذا استغلت الصين هذه الفرص، فإنها يمكن أن تساعد زيمبابوى في مساعيها الرامية إلى أن
وأضاف" إنني أحث المستثمرين الصينيين على استغلال هذه الفرص لتحويل شلالات فيكتوريا إلى مركز سياحي تنافسي ومركز مالي أيضا"، مؤكدا أن حكومته تعتزم تطوير ممر سياحي بطول نهر زامبيزى الذي يمر بين إقليمين فى الشمال ومناطق غربية في زيمبابوي.
من جانبها، قالت جى هويجان رئيسة الوفد الصيني" إن بلادها حريصة على دعم علاقاتها الودية مع زيمبابوي، خاصة في قطاع السياحة، مؤكدة أن زيمبابوى تعد شريكا مهما للصين في إفريقيا، وتسعى بكين لتعزيز التعاون معها".
وأشارت هويجان إلى أنها تدعو شركات زيمبابوي للانخراط في شراكات تجارية مع نظيرتها الصينية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية والتجارية وبالتالي توسيع نطاق التعاون بين البلدين.
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