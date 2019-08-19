دمشق تندّد بدخول رتل عسكري تركي إلى سوريا

ندّدت دمشق، اليوم الإثنين، بدخول آليات عسكرية تركية قالت إنها "محملة بالذخائر" إلى جنوب محافظة إدلب، غداة سيطرة قوات الجيش السوري على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون الواقعة في المنطقة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قصف سوري لمنع الرتل من التقدم.

وشوهد رتلٌ عسكريٌ مؤلفٌ من قرابة خمسين آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجستية بالإضافة إلى خمس دبابات على الأقل، في طريقه إلى مدينة معرة النعمان الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وجاء دخول التعزيزات غداة تمكن القوات السورية من دخول الأطراف الشمالية الغربية لخان شيخون، التي من شأنها استكمال السيطرة عليها أن يؤدي إلى حصار ريف حماة الشمالي المجاور، حيث توجد أكبر نقاط المراقبة التركية في بلدة مورك، وفق المرصد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تنديده بدخول "آليات تركية محمّلة بالذخائر.. في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين، الأمر الذي يؤكد مجدداً استمرار الدعم الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية".

واعتبر المصدر أن "هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".

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وتعمل القوات السوري "على التقدم إلى خان شيخون من جهة الشرق، ما سيمكّنها من فرض حصار مطبق على ريف حماة الشمالي الذي يضم أكبر نقطة مراقبة للقوات التركية في بلدة مورك".

ومنطقة إدلب مشمولة مع محيطها باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة القوات السورية والفصائل المسلحة.

ويقضي الاتفاق بوقف لإطلاق النار وانسحاب الفصائل المسلحة والمجموعات الإرهابية من المنطقة المعنية.