قصف جوي يستهدف محيط الرتل العسكري التركي جنوب إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن طائرات النظام السوري نفذت غارات جوية استهدفت محيط رتل تركي متوقف على اتستراد دمشق - حلب الدولي بالقرب من مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا ًله في بيان صحفي، اليوم الإثنين ، إن القصف أسفر عن مقتل مسلح من فيلق موالي لتركيا مرافق للرتل وإصابة عدة عناصر آخرين.

وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر ناجي مصطفى إن "مقاتلات حربية أطلقت صاروخين على بعد حوالي 400 متر عن الرتل العسكري التركي الذي كان متجهاً إلى مدينة خان شيخون".

من جانبه ، كشف مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن أن تركيا أرسلت ثلاثة أرتال عسكرية اليوم لتقديم الدعم لفصائل المعارضة .

وأضاف أن القوات التركية الموجودة في ريفي إدلب وحماة وفصائل المعارضة وضعت في استنفار كامل ، متوقعاً حدوث تطورات كبيرة بعد وصول القوات الحكومية إلى أطراف مدينة خان شيخون .

من جانبها ، قالت الحكومة السورية إن " آليات مدرعة تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

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وأكد مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية ، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا" ، أن" سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ولأحكام القانون الدولي".

واعتبر المصدر:" السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري في الاستمرار بمطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب".