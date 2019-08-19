كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء 8 آلاف شخص فى جزر الكنارى الإسبانية بسبب حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الإسبانية اليوم الإثنين، إنّه تم إجلاء نحو 8 آلاف شخص في الوقت الذي يخوض فيه رجال الإطفاء حريقا خارج نطاق السيطرة على جران كناريا بجزر الكناري الإسبانية.

ويتقدم الحريق، الذي بدأ يوم السبت بالقرب من بلدة تيخيدا، على عدة جبهات، مدفوعة بمزيج من درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية والرطوبة المنخفضة، وحتى الآن، تؤثر النار في الجزء الأوسط الجبلي من الجزيرة بدلاً من المناطق الساحلية المزدحمة بالسياح في أشهر الصيف.

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وقالت متحدثة بإسم خدمات الطوارئ في المنطقة لوكالة رويترز :"إنّ الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة.. إنه حريق خطير للغاية."

وقالت السلطات، إن 16 طائرة ومروحية بالإضافة إلى أكثر من 700 رجل إطفاء يعملون حاليا على احتواء النيران التي يصل ارتفاعها إلى 50 مترا، لقد أحرق أكثر من 3400 هكتار حتى الآن وتتحرك النيران بقوة نحو منتزه تامادابا الشمالي الغربي الطبيعي، موطن بعض أقدم غابات الصنوبر في الجزيرة.

وأمضى حوالي 400 من رجال الإطفاء الليلة يقاتلون على جوانب الحريق، على أمل أن يختنقها بينما يتجه نحو مناطق مكتظة بالسكان، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إخلاء تيجيدا هذا الشهر بسبب حرائق الغابات.