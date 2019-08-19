كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريض نفسي يقتل 5 أشخاص في رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في رومانيا إن مريضًا في مستشفى للأمراض النفسية قد ضرب خمسة مرضى آخرين حتى الموت وأصاب عدة أشخاص آخرين.

هاجم الشاب البالغ من العمر 38 عامًا المرضى في بلدة سابوكا الشمالية الشرقية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في مكان الحادث. وتوفي شخص آخر في مستشفى في وقت لاحق يوم الأحد وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا اليوم الاثنين.

وقالت مديرة المستشفى فيوريكا ميهالاسكو التي استقالت بعد الحادث "حدث كل شيء في أقل من دقيقة." مضيفة ان "أعراض مرضه لا تشير إلى أن المأساة على وشك الحدوث".

وأوضحت وزارة الصحة الاثنين أن العاملين في المستشفى يواجهون تهمًا جنائية للاشتباه في إهمالهم في مكان العمل.

