كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانفجارات في أفغانستان أصابت العشرات في يوم الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون ان سلسلة من التفجيرات أصابت المطاعم والساحات العامة اليوم الاثنين في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان مما أسفر عن اصابة 34 شخصا على الاقل في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى المئوية لاستقلالها.

كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القنابل العشر لكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومقاتلي طالبان يعملون في المنطقة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن هجوم بالقنابل في عطلة نهاية الأسبوع على حفل زفاف في العاصمة، كابول، أسفر عن مقتل 63 شخصًا وجرح 200 آخرين.

كما زرعت قنابل جلال أباد بالقرب من سوق تجمهر فيه المئات من الناس بعد حضور أحداث يوم الاستقلال. وقال المسؤول الصحي البارز فهيم بشاري إن 34 شخصا على الأقل أصيبوا.

ودعا الرئيس أشرف غني، في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال في كابول، المجتمع الدولي إلى الوقوف مع أفغانستان للقضاء على "أعشاش" المتشددين.

وقال في اشارة الى داعش "سوف يستمر كفاحنا ضد داعش".

وأضاف"لقد وضعت حركة طالبان الأساس لمثل هذه الأعمال الوحشية".

ولم يشر غني في كلمته إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان حول صفقة يمكن بموجبها للجنود الأمريكيين الانسحاب مقابل الضمانات الأمنية لطالبان.

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كما تريد الولايات المتحدة التزامًا من طالبان بشأن محادثات تقاسم السلطة مع حكومة غني ووقف إطلاق النار.

ولكن هناك مخاوف بين المسؤولين الأفغان ومساعدي الأمن القومي الأمريكي بشأن انسحاب الولايات المتحدة، مع مخاوف من أن أفغانستان قد تدخل في حرب أهلية جديدة يمكن أن تبشر بعودة حكم طالبان والمسلحين الدوليين، بما في ذلك داعش، وإيجاد ملجأ.

كما يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ووصف ترامب يوم الأحد الماضي هجوم كابول بشعيب وعبر عن تفاؤله بالمحادثات.

وقال إن الولايات المتحدة ستسعى إلى خفض مستويات القوات إلى أقل من 13 ألف جندي، لكن تترك قدرات استخبارية "مهمة للغاية".

وتقوم القوات الأمريكية في أفغانستان بتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة التمرد.

وقالت طالبان في بيان يوم الاستقلال إنها تتطلع إلى رحيل جميع القوات الأجنبية.

وقالوا: "يقترب اليوم أكثر عندما يغادر هؤلاء الغزاة بلادنا تمامًا، على غرار البريطانيين والسوفيت أمامهم".

