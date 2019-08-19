كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدارس كشمير مهجورة بسبب الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيد فتح المدارس في المدينة الرئيسية في كشمير الهندية اليوم الإثنين، لكن معظم الفصول الدراسية كانت فارغة بسبب خوف الآباء من الاضطرابات بسبب قرار الحكومة قبل أسبوعين بإلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.

ووفقاً لوكالة رويترز، تم افتتاح حوالي 190 مدرسة ابتدائية في سريناجار كإشارة إلى عودة الحياة الطبيعية إلى الأغلبية المسلمة جامو وكشمير، حيث تخفف السلطات من الحملة التي تهدف إلى منع الاحتجاجات الجماعية.

وأوضح الآباء أن أطفالهم سيبقون في المنزل حتى تتم استعادة الشبكات الخلوية ويمكنهم الاتصال بهم.

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وتسائل جولزار أحمد، وهو أب لطفلين التحقان بمدرسة في حي باتامالو بالمدينة حيث وقعت احتجاجات، "كيف يمكننا المخاطرة بحياة أطفالنا؟"

وقال "لقد اعتقلت القوات أطفالًا صغارًا في الأسبوعين الماضيين وأصيب العديد من الأطفال في اشتباكات.. أطفالنا في أمان داخل منازلهم، إذا ذهبوا إلى المدرسة من يستطيع أن يضمن سلامتهم؟ "

وبدأت الاحتجاجات بعد قرار 5 أغسطس الصادر عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسحب الوضع الخاص لكشمير ودمجها بالكامل في الهند ، مع حقوق متساوية لجميع الهنود لشراء العقارات هناك والتنافس على الوظائف الحكومية.