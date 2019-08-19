كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تستعد لمزيد من الاحتجاجات بعد مظاهرة سلمية ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد هونج كونج لمزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع بعد أن تحدى مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة الأمطار الغزيرة للاحتفال بسلام يوم الأحد الماضي، مما يمثل تغييرًا في ما كان في كثير من الأحيان اشتباكات عنيفة.

كما اظهر الاقبال الهائل يوم الاحد الماضي والذي بلغت قيمته 1.7 مليون شخص، أن الحركة لا تزال تحظى بدعم واسع النطاق على الرغم من المشاهد الفوضوية الاسبوع الماضي عندما احتل المتظاهرون مطار المدينة الذي تحكمه الصين.

واعتذر بعض النشطاء عن الاضطرابات في المطار، وقد شوهدت ليلة الأحد متظاهرين يحثون الآخرين على العودة إلى ديارهم بسلام.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إنه على الرغم من أن مظاهرة الأحد كانت في الغالب سلمية، كانت هناك انتهاكات للسلام في المساء عندما قام بعض المتظاهرين بتشويه المباني العامة واستهداف أشعة الليزر ضد الضباط.

وكانت بعيدة كل البعد عن الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب طوال الصيف، حيث اقتحم النشطاء الهيئة التشريعية واستهدفوا مكتب الاتصال الرئيسي في الصين في المدينة.

وبدأت الاحتجاجات، التي شكلت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012، في يونيو كمعارضة لمشروع قانون تم تعليقه الآن يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم في الحزب الشيوعي.

كما عادت هونج كونج من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" وعدت بحريات واسعة النطاق محرومة من المواطنين في الصين القارية، بما في ذلك قضاء مستقل، لكن الكثيرين في المدينة يعتقدون أن بكين تآكلت هذه الحريات.

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وبصرف النظر عن استقالة لام، فإن للمتظاهرين خمسة مطالب - الانسحاب الكامل لمشروع قانون التسليم، ووقف وصف الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب"، وتنازل عن التهم الموجهة ضد المعتقلين، وتحقيق مستقل واستئناف الإصلاح السياسي.

سئل أحد المحتجين، الذي كان يتحدث في "مؤتمر صحافي للمواطنين" اليوم الاثنين، عن المسار الذي ستسلكه الاحتجاجات الآن، سلمي أو عنيف.

وقال المتحدث باسم وانغ"لقد بدأنا مسيراتنا بسلام شديد، لكن بعد شهرين ونصف يبدو أن حكومة هونغ كونغ لم تستجب لمطالبنا الخمسة، لذا فإن شيئًا ما يؤدي إلى آخر وقد يتسبب في تصعيد".

و أضاف "إذا سألتني، فأنا شخصيًا آمل أن يكون هناك حل سريع لهذا من الحكومة، لذا لم يعد علينا الاحتجاج بعد الآن".

كما خرج المتظاهرون يوم الأحد الماضي، الذين خرجوا من فيكتوريا بارك، منطقة التجمع المحددة في جزيرة هونغ كونغ، إلى الشوارع الرئيسية باتجاه المركز المالي للمدينة، وهم يهتفون لزعامة كاري لام المدعومة من بكين للتنحي.

وقدرت الشرطة أن حجم الحشد في فيكتوريا بارك بلغ 128000 في ذروتها، على الرغم من أن هذا يستثني جماهير المتظاهرين الذين يحملون المظلات الذين احتشدوا في الشوارع.

