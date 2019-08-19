كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناقلة إيران تتجه إلى اليونان بعد إطلاق سراحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبحرت ناقلة إيرانية عبر البحر المتوسط باتجاه اليونان اليوم الاثنين بعد إطلاق سراحها من الحجز قبالة جبل طارق، وقالت طهران إن أي تحرك في الولايات المتحدة للاستيلاء على السفينة مرة أخرى سيكون له "عواقب وخيمة".

كما غادر غريس 1، الذي أعيدت تسميته أدريان داريا 1، المرسى قبالة جبل طارق حوالي الساعة 11 مساءً. (2100 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد الماضي.

وأظهرت بيانات تتبع سفينة "ريفينيتيف" اليوم الاثنين أن السفينة كانت متجهة إلى كالاماتا في اليونان وكان من المقرر أن تصل يوم الأحد القادم في الساعة 0000 بتوقيت جرينتش.

كما أدى الاستيلاء على الناقلة من قبل قوات المارينز الملكية البريطانية بالقرب من جبل طارق في 4 يوليو للاشتباه في أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي أدت إلى مواجهة مستمرة منذ أسابيع بين طهران والغرب.

كما زاد التوتر على طرق شحن النفط الدولية عبر الخليج.

ورفع جبل طارق، وهو إقليم بريطاني في الخارج، أمر الاعتقال، لكن في اليوم التالي أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن أمرًا بالاستيلاء على الناقلة، والنفط الذي تحمله وما يقرب من مليون دولار.

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وقال جبل طارق إنه لا يمكنه الامتثال لهذا الطلب لأنه ملزم بقانون الاتحاد الأوروبي، أرادت واشنطن احتجاز الناقلة بحجة أن لها صلات بحرس الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)، الذي وصفته بأنه منظمة إرهابية.

ولم يكن لدى السلطات اليونانية تعليق فوري على الموقف.

كما قالت إيران اليوم الاثنين إن أي محاولة أمريكية للاستيلاء على الناقلة سيكون لها "عواقب وخيمة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تجدد طلب الاستيلاء بعد أن أبحرت الناقلة من جبل طارق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي: "مثل هذا الإجراء، وحتى الحديث عنه، سيعرض سلامة الشحن للخطر في البحار المفتوحة".

وقال موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي "أصدرت إيران التحذيرات اللازمة من خلال القنوات الرسمية وخاصة السفارة السويسرية للمسؤولين الأمريكيين بعدم ارتكاب مثل هذا الخطأ لأنه سيكون له عواقب وخيمة".

كما تمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة.