كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مدنيين باكستانيين بنيران القوات الهندية فى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت باكستان القوات الهندية بإطلاق النار على مدنيين اثنين وإصابة آخر بإطلاق النار عبر خط السيطرة العسكري الذي يفصل منطقة كشمير المتنازع عليها.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، قالت وزارة الخارجية في إسلام أباد، إن المدنيين تعرضوا لإطلاق النار يوم الأحد بسبب "انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار" من قبل الهند في قريتي هوت سبرينج وشريكوت الحدوديتين.

وكانت التوترات في المنطقة ذات الغالبية المسلمة على حافة الهاوية منذ أن ألغت الحكومة الهندوسية في نيودلهي الحكم الذاتي للدولة ووضعت قفلًا عسكريًا قبل أسبوعين، وسط محاولة للاستيلاء على السلطة.

وفي الوقت نفسه، زعمت مصادر داخل القضاء الهندي أنه تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ دخول الحظر حيز التنفيذ.