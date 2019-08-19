كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يتسلم 150 مدرعة أمريكية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، الاثنين، أن الولايات المتحدة سلمت الجيش اللبناني 150 آلية مدرعة جديدة.

وكشفت السفارة عن تسليم لبنان أسلحة وأجهزة اتصالات وقطع غيار ومعدات، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأمريكية للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية.

وقالت السفارة في بيان صادر عنها، إن قيمة الشحنتين المسلمتين للجيش اللبناني بلغت حوالي 60 مليون دولار، وإنها جزء من التزام واشنطن المستمر بأمن لبنان.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أن اللواء اللوجستي في المؤسسة العسكرية تسلم، الأربعاء، عبر مرفأ بيروت نحو 150 آلية "هامفي" مدرعة مقدمة هبة من السلطات الأميركية.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في واشنطن، التزام الولايات المتحدة في دعم المؤسسات اللبنانية، للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، والتصدي لتهديدات إيران وميليشيات حزب الله.

وتوجه بومبيو إلى الحريري "اجتمعت بك في السنوات الماضية وأكدنا التزام أمريكا بمستقبل جديد للبنان وبدعم المؤسسات اللبنانية للمحافظة على أمن واستقرار لبنان وتوفير احتياجات الشعب اللبناني".