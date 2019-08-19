كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض معدل التضخم بمنطقة اليورو بنسبة 1 ٪ في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير الأرقام الرسمية إلى أن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة كان أقل من المتوقع في يوليو، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يقدم دفعة أخرى من التحفيز لكتلة العملة الموحدة الشهر المقبل.

صرحت يوروستات اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 1 ٪ في العام حتى يوليو. هذا أقل من التقدير الأصلي البالغ 1.1٪ ويعني أن التضخم بعيد عن هدف البنك المركزي الأوروبي وهو أقل بقليل من 2٪.

وكان المعدل الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة للطاقة والغذاء والكحول والتبغ، أقل بنسبة 0.9 ٪.

مع تعثر النمو خاصة في ألمانيا، هناك توقعات متزايدة باعلان البنك في اجتماعه في 12 سبتمبر عن حزمة أخرى من تدابير التحفيز النقدي بما في ذلك خفض محتمل في سعر الفائدة وشراء السندات.

