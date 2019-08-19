كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يؤكد عزمه بيع مقاتلات "إف-16" إلى تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تايوان، على الرغم من احتجاج السلطات الصينية.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله: "نعم، نعم، نعم، إنه كذلك. هذا يعني أنا وافقت على الصفقة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يجب الآن موافقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية ذات الصلة. إذا تمت الموافقة عليها، فستحصل واشنطن على حوالي 8 مليارات دولار.

Advertisements

وأضاف ترامب: "إنها أموال كثيرة، إنها أماكن عمل كثيرة"، معربا عن ثقته في أن تايوان ستستخدم المقاتلات بمسؤولية، "وإلا فلن يتم بيعها".

في 22 مارس، نقلت بلومبرغ عن مصادر أن إدارة ترامب قد وافقت على طلب تايوان على أكثر من 60 مقاتلة أمريكية من طراز F-16. بكين تعارض بشدة مثل هذه الصفقة.

في 25 سبتمبر 2018 ، قررت الولايات المتحدة بيع قطع غيار لتايوان لمقاتلات أمريكية من طراز F-16 ومقاتلات من طراز F-5 وطائرة نقلS-130 . وفقًا للبنتاغون، سيبلغ إجمالي قيمة الصفقة 330 مليون دولار، بالإضافة إلى قطع الغيار نفسها، ستتلقى تايوان أيضًا المعدات اللازمة ذات الصلة. وأذنت وزارة الخارجية بتنفيذ هذه الاتفاقية.