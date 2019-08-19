كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في سابقة.. طفل هندي يتسلق أعلى قمة في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن صبي هندي يبلغ من العمر 10 سنوات من تسلق جبل البروس في جنوب روسيا، ويطلق عليه أعلى قمة في أوروبا.

"ساي سودهير كواد"، الذي يتوق إلى الانضمام للجيش الهندي لاحقًا كمهنة، هو أصغر عضو في فريق تسلق الجبال الذي يهدف إلى تسلق أعلى الجبال في كل القارات.

وحسب التقارير الإعلامية، يهدف الصبي الآن إلى الشروع في رحلة استكشافية لتسلق أعلى جبل في أستراليا، جبل كوسيوسكو، في نوفمبر.

قال والد الصبي سودهير كواد، الذي أبدى إعجابه بإنجازات ابنه: "أنا فخور للغاية بإنجازات ابني. ابني شغوف بالوجود في الميدان. انه حريص جدًا على تسلق الجبال. كما يمارس بنشاط الكاراتيه، والتي حقق فيها العديد من الانتصارات".

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حصون الجبال على ارتفاع 5662 مترًا، وتقع بين الحدود الروسية الجورجية بين سلسلة جبال القوقاز، مع رياح تزيد سرعتها عن 50 ميل في الساعة و -37 درجة مئوية.

يُعد جبل إلبروس وبركانه ذو الذراعين المزدوجين أعلى بـ832 متر عن أعلى جبل في أوروبا الغربية، وهو Mont Blanc. وهو قمة معتمدة من بين "القمم السبعة" - وهي أعلى نقطة في كل قارة - ويتوق إليه متسلقو الجبال في كل مكان. ومن الصعب تسلق إلبروس بسبب نقص الأكسجين والبرد الشديد وضعف الرؤية.

وقال الصبي في وقت سابق، مشيرًا بقبعته المكسوة بالريش، إنه تسلق جبل كليمنجارو في يناير من هذا العام مستكملًا رحلة تسلق قمة Stok Kangri في جبال الهيمالايا في عام 2018.

يتابع "ساي"، حاليًا، تعليمه المدرسي في مدينة بون الهندية بينما يتابع شغفه بالتسلق.

تم تمويل بعثة فريقه من قبل العديد من الأفراد الذين يرغبون في مساعدة "ساي" على تحقيق أحلامه.