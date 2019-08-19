كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: جماعة الإخوان ترتكب إنتهاكات جسيمة بحق سكان البيرين بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر محلية عن إنتهاكات جسيمة أرتكبتها ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، بحق سكان منطقة البيرين التابعة لمديرية المعافر جنوب تعز .

وقالت المصادر، أن الميليشيات أقدمت تحت ذريعة دعم كتائب المقاومة الشعبية أبو العباس، على إعتقال عشرات المواطنين وإقتحام المحلات التجارية ونهب البضائع منها .. مشيرة أن عدد المحلات المنهوبة حتى ليل اليوم بلغ 12 محلاً.

Advertisements

وبحسب المصادر، قامت مليشيات الحشد الإخوانية باعتقال عدد من أبناء المعافر والتجار، بينهم، عيسى عبدالولي، مالك محطة البيرين للمحروقات، بذريعة دعم أفراد كتائب أبي العباس.

في سياق متصل، ما زال مئات من النازحين في مخيم الملكة في الكدحة عالقين وسط عمليات القصف والقنص من قبل مليشيات الإخوان، يقطعون طريق التربة تعز، ويحتجزون المئات من المسافرين.