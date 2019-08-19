العثماني: لم نحجز لأي شخص فندقا بمناسبة زفاف ابني

أكد مصدر مقرب من سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية صحة خبر زواج ابنه نجم الدين من فتاة والدها سوري الأصل منحه الملك الحسن الثاني الجنسية المغربية منذ حوالي 60 سنة.

أما أم العروس، فيقول المصدر فإنها مغربية أمازيغية الأبوين، أحدهما من امتناكة نواحي تارودانت والآخر من الريف.

المصدر نفى بالمقابل صحة ما نشرته مواقع، بخصوص حجز فنادق فخمة لأصدقاء وعائلات العثماني، بحيث لم يتم الحجز لأي شخص ولم يحضر أي شخص من ايت عتاب اقليم أزيلال كما ورد في المقال المذكور.

ذات المصدر أوضح أن حفل الزفاف أقيم في قاعة أفراح عادية، بحضور أصدقاء وأقارب العروسين فقط.