مفاجأة بلجنة تحكيم “ذا فويس كيدز”

تم الكشف، مؤخرا، عن أعضاء لجنة تحكيم برنامج للمواهب الغنائية الصغيرة ذا فويس كيدز، للموسم المقبل، وهم محمد حماقي وعاصي الحلاني ونانسي عجرم.

وكشف الصحفي اللبناني ربيع هنيدي عن أعضاء لجنة تحكيم The Voice Kids بعد لقاء بالفنانة نانسي عجرم في كواليس حفلها في دبي.

وانضم للجنة تحكيم البرنامج في الموسم القادم كل من حماقي والحلاني، بدل تامر حسني وكاظم الساهر اللذان انسحبا بعدما كانا يشكلان إلى جانب نانسي عجرم لجنة التحكيم الموسم المنصرم.

هذا وانضم الحلاني للجنة تحكيم ذا فويس للصغار، بعدما انسحب من نسخة الكبار من البرامج للموسم المقبل، علما أنه كان حاضرا منذ أول موسم.

وبانضمام حماقي للجنة التحكيم، يكون الفنان المصري حاضر في لجنة التحكيم في نسختين من برنامج ذا فويس للكبار والصغار.