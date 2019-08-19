القضاء الجزائري يرحل الصحافي بنشمسي إلى خارج البلاد

قررت السلطات القضائية في الجزائر ترحيل الصحافي والناشط المغربي أحمد رضى بن شمسي، المسؤول الإقليمي لمنظممة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى خارج البلاد، بعد 10 أيام من توقيفه واتهامه بالمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي.

وذكرت صحف محلية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد بالعاصمة الجزائر، قد أمر بـ”طرد الناشط المغربي من التراب الوطني”، متهما إياه بالتسلل إلى مسيرات الحراك بشارع ديدوش مراد بالعاصمة.

واعتبرت ذات المصادر أن “الناشط المغربي الذي يعمل لدى منظمة أجنبية دخل الجزائر دون ترخيص”، حسب وصفها.

وكان بنشمسي، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، قد اعتقل في جمعة التاسع من غشت الجاري، قبل أن يتم إطلاق سراحه في اليوم التالي مع دعوته لأن يكون رهن إشارة المحققين، قبل أن يصدر قرار الترحيل أمس الأحد.