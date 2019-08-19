أمينوكس وريدوان يتوجهان فنيا نحو افريقيا

يحضر الفنان أمينوكس، رفقة المنتج والموسيقي العالمي ريدوان، أغنية مشتركة رفقة الفنانة المالية إينا، حيث قاما يإنجاج كليبها مؤخرا بمدينة الرباط.

وشارك كل من أمينوكس وريدوان، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أمس الأحد، صورة من كواليس الكليب الذي يصور بالمدينة القديمة بالعاصمة الرباط.

وأشار الفنانان إلى أن الأغنية تحمل عنوان “we love africa”، ويرجح أن تصدر على هامش الألعاب الإفريقية التي تنطلق اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط.

وفي سياق آخر، انتهى أمينوكس وريدوان من تصوير كليب في دولة السنغال، سيكون رفقة الفنان العالمي إيكون.