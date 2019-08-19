- 1/2
- 2/2
يحضر الفنان أمينوكس، رفقة المنتج والموسيقي العالمي ريدوان، أغنية مشتركة رفقة الفنانة المالية إينا، حيث قاما يإنجاج كليبها مؤخرا بمدينة الرباط.
وشارك كل من أمينوكس وريدوان، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أمس الأحد، صورة من كواليس الكليب الذي يصور بالمدينة القديمة بالعاصمة الرباط.
وأشار الفنانان إلى أن الأغنية تحمل عنوان “we love africa”، ويرجح أن تصدر على هامش الألعاب الإفريقية التي تنطلق اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط.
وفي سياق آخر، انتهى أمينوكس وريدوان من تصوير كليب في دولة السنغال، سيكون رفقة الفنان العالمي إيكون.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينوكس وريدوان يتوجهان فنيا نحو افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.