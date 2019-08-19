دوري أبطال آسيا.. أمرابط بديلا لمايكون في قائمة النصر السعودي

قرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي لكرة القدم، ضم الدولي المغربي نور الدين أمرابط إلى قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في مسابقة دوري أبطال آسيا.
ويحل أمرابط مكان المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، لاختيارات فيتوريا الذي أدرك حاجته لخدمات اللاعب المغربي، بعد مباراتي ثمن نهائي المسابقة أمام الوحدة الإماراتي، ناهيك عن مطالبة جماهير النصر بضم صاحب 32 عاما إلى قائمة الفريق.
ويواجه الفريق السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، السد القطري، إذ تقام مباراة الذهاب في 26 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب فهد الدولي في العاصمة الرياض، على أن يستقبل السد لقاء العودة منتصف شتنبر القادم.
وكان النصر تجاوز في ثمن النهائي الوحدة الإماراتي، بالفوز عليه بأربعة أهداف لثلاثة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما بلغ السد ربع النهائي بفوزه على مواطنه الدحيل بثلاثة أهداف لواحد في الإياب، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
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