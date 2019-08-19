مرسوم وزاري يُحدث دوائر جديدة ويرفع عدد القيادات بالمغرب إلى 714 قيادة

وقع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مرسوما وزاريا سيتم من خلاله إحداث دوائر وقيادات جديدة، ليتحدد على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 208إلى 714.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي تتدارسه الحكومة في اجتماعها ليوم الإثنين المقبل، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم، تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية.

كما تهدف الوحدات الجديدة إلى دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.

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وسيتم الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية، وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات.

وسيتم حذف دائرة أحواز سلا، على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية، وستحدث دائرة جديدة بإقليم وزان، و9 قيادات بالنفوذ الترابي لسبع أقاليم.

ويقترح المرسوم تغيير التسمية الحالية لقيادة بومية بميدلت، بتسمية جديدة وهي “آيت أوادير”.