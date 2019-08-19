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الحزام الامني يضبط كمية من الذخائر في نقطة دوفس بأبين

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تمكنت قوات الحزام الامني في نقطة دوفس بين أبين وعدن من احتجاز شحنة ذخائر كانت على متن شاحنة.

وقالت مصادر محلية أن جنود النقطة أحبطوا عملية تهريب صناديق رصاص آلي ودوشكا كانت في المقعد الخلفية لسائق شاحنة نقل ثقيل كان قادما من عدن باتجاه لودر.

وذكر أن السائق الذي حاول تهريب الذخائر (م.أ.و) فشل في عملية التهريب في ظل الحس الأمني الذي يتمتع به جنود نقطة دوفس بأبين, وقد تم احتجازه مع المضبوطات تمهيداً لتسليمه للجهات المختصة .

وقد حققت نقطة الحزام الأمني بدوفس والتي يقودها " محمود الكلدي" نجاحات كبيرة في ضبط الأسلحة والمخدرات على مدى العام الجاري, مما وضعها في صدارة النقاط الأمنية التي تهابها الخارجين عن النظام والقانون بفعل الحس الأمني الذي يتمتع به جنودها.

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