شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: إصابة 17 على الأقل بانفجارات عبوات ناسفة شرق أفغانستان والان مع التفاصيل
أصيب ما لايقل عن 17 شخصاً، إثر وقوع عدة انفجارات بسبب انفجار عبوات ناسفة جرى زرعها في وقت سابق بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، وفق بيان إعلامي.
وقال المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم، إن "انفجار وقع في منطقتين بمدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم، أثناء توجه المواطنين لمكان للاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال أفغانستان عن بريطانيا".
وأضاف البيان، أن 6 انفجارات وقعت، في حين عثرت القوات الأمنية الأفغانية على 6 عبوات ناسفة تم زرعها في السابق، وقامت بإبطال مفعولها.
وأوضح البيان، أن 10 من بين المصابين تلقوا العلاج وعادوا لمنازلهم.
يذكر أن تنظيم داعش وحركة طالبان تنشطان في الإقليم. ويعرف إقليم نانجارهار بأنه موطن تنظيم داعش منذ ظهوره في أفغانستان مطلع عام 2015.
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