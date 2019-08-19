شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدعم إرهابيي خان شيخون بقافلة ذخائر والان مع التفاصيل
كشفت وسائل إعلام سورية رسمية، الإثنين، أن قافلة تركية محملة بالذخيرة عبرت الحدود إلى شمال غربي البلاد لتقديم الدعم لإرهابيين في مواجهة مع الحكومة في بلدة خان شيخون بإدلب.
وقال مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين السورية إن هذه الخطوة "العدوانية" لن تؤثر على "تصميم الجيش السوري على مواصلة البحث عن فلول الإرهابيين" في محافظة إدلب أو في أي مكان آخر، بحسب الوكالة الرسمية السورية.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، أحرز الجيش السوري تقدماً صوب بلدة خان شيخون في إدلب، في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة الإرهابيين.
وحذرت الأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية من كارثة إنسانية جديدة في شمال غرب سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات تمكنت بعد اشتباكات على المحاور الجنوبية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.
وأشار إلى أن الأربعاء الماضي شهد مقتل نحو 47 شخصاً بينهم 31 من المسلحين و16 من قوات الجيش السوري.
وذكر المرصد أنه بسقوط المزيد من القتلى فإن عدد من لقوا حتفهم، منذ بدأت قوات الجيش السوري في أبريل/نيسان الماضي عملياتها ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة في إدلب، يرتفع إلى 3329.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تدعم إرهابيي خان شيخون بقافلة ذخائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.