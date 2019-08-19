شكرا لقرائتكم خبر عن بادي: سنُقدم احتجاج رسمي للأمم المتحدة والحوثي أحد أذرع الحرس الإيراني والان مع التفاصيل

علق راجح بادي، على تعيين الحوثيين سفيراً لهم في إيران.

وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة اليمنية ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة، تؤكد رفضها الإجراء الذي قام به الحوثي والذي يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن، وتطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما سمته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" إن «الحوثي قام بنقل العلاقة التكاملية بين الطرفين من تحت الطاولة إلى العلن، وهذا يؤكد أن الحوثيين أحد الأذرع العسكرية للحرس الثوري الإيراني».

ويعد القيادي الديلمي، المعين سفيراً لجماعته في طهران، من المنتمين إلى سلالة زعيم الميليشيات، ومن أتباع الجماعة العقائدية الذين تلقوا تعليمهم الطائفي في إيران وفي الضاحية الجنوبية، وهو نفسه مدير قناة «المسيرة» الحوثية التي يترأس مجلس إدارتها المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة.

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ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية صوراً للديلمي رفقة فليتة وقيادي آخر في الجماعة أثناء لقائهم بالمرشد الإيراني علي خامنئي ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وخلال لقاء ثلاثي ضم وفد الجماعة مع مسؤولين إيرانيين وسفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لدى طهران.

وجاء الاعتراف من إيران بالجماعة أخيراً بعد يومين من نقل الوفد الحوثي رسالة خطية من زعيمهم الحوثي إلى المرشد الإيراني تضمنت تقديم البيعة له واعتبار حكم الملالي في طهران امتداداً للرسول الكريم والإمام علي بن أبي طالب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمرشد خامنئي، وتكتمت عليه وسائل إعلام الجماعة.

ويتخذ المتحدث باسم الجماعة الحوثية فليتة من قيادات أخرى من العاصمة العمانية مسقط منطلقاً لتحركاتهم الخارجية ومساعيهم لتوسل الاعتراف الدولي بحكمهم الانقلابي.

وزعم فليتة في تغريدة له على «تويتر» أن «جماعته منفتحة على أي عاصمة عربية أو إسلامية» ترغب لتعزيز مشروعية حكم الانقلاب في اليمن.