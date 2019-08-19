شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يمثل أمام المحكمة وهذه قائمة الاتهامات والان مع التفاصيل

وصل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، إلى المحكمة الإثنين في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.

والبشير 75 عاماً الذي أجبر على التنحي من السلطة في 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، كان قد مثل أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو(حزيران).

وقال مراسل وكالة فرانس برس من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة إن "البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة".

وفي أبريل (نيسان) الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

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وفي مايو(أيار) أعلن النائب العام أيضاً عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به.

اندلعت التظاهرات ضد حكم البشير في 19 ديسمبر(كانون الأول) بعد أن قامت حكومته برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

وتتضمن هذه الاتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي لدوره المزعوم في الحرب في إقليم دارفور.