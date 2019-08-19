شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: قبول سفير حوثي في طهران لا معنى له والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، أن قبول سفير حوثي في طهران لا معنى له، لكنه يؤكد مجددا أن إيران دولة مشاغبة لا تحترم، الأعراف ولا القوانين الدولية، فضلا عن أنه يبعث للعالم برسالة مفادها بأن إيران دولة تخريب وفوضى وإرهاب.

واتهم غلاب في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الاثنين طهران بالسعي إلى تفكيك اليمن إلى دويلات بعد قبولها بقرار الحوثي تعيين سفير لحركته الإرهابية في طهران.

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واعتبر القرار وزيارة الوفد الحوثي إلى إيران ولقاء المرشد علي خامنئي حدثين مترابطين هدفهما التأكيد للعالم أن الحوثي أداة إيرانية وأن الفوضى التي تشهدها اليمن يقف وراءها بكل إصرار ملالي قم.

وقال غلاب لم يستوعب إرهابيو طهران أن الحوثية أصبحت محاصرة من كل الجهات ويتعامل معها

العالم كحركة متمردة، فيما يراها اليمنيون سلطة سطو ولصوص ولكن في الأخير هي محاولة لشرعنة الحوثية

وكسر للقوانين والأنظمة والمقررات الأممية وتشجيع بعض الدول للتعامل مع الحوثية، مؤكدا أن إيران تعاني من

العزلة والحصار.

وحذر غلاب من أن طهران تسعى إلى تشظي اليمن وتفكيكه، إذ إن الاعتراف بالحوثية من خلال قبول تعيين

سفير لها إنما هو مسعى إيراني لفصل الشمال عن الجنوب.