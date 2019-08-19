شكرا لقرائتكم خبر عن غارات التحالف تُساعد الجيش بالسيطرة على مواقع مهمة بصعدة والان مع التفاصيل

ساعدت غارات نفذتها طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الجيش بالسيطرة على مواقع مهمة في صعدة.

وساهمت غارات للتحالف العربي على مواقع الحوثي بمحافظة صعدة، في سيطرة قوات الجيش اليمني على بعض المواقع شمال المحافظة، اليوم الإثنين.

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وقالت مصادر، إن "مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على عدد من المواقع المهمة والاستراتيجية للحوثي في قرى قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجبل الأسود في باقم".

وأشارت إلى أن تلك الغارات ساعدت قوات الجيش اليمني في فرض سيطرتها على تلك المواقع.

وأضافت أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.