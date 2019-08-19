شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق والان مع التفاصيل
أجل قاض، اليوم الإثنين، محاكمة يتورط فيها رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، تتعلق بصندوق التنمية الحكومي، المعروف باسم "1 إم دي بي"، في أكبر محاكمة حتى الآن مرتبطة بفضيحة فساد بمليارات الدولارات.
وسيمثل نجيب أمام المحكمة في 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال، و4 تهم بسوء استخدام السلطة، بسبب مزاعم تفيد بأنه اختلس 2.3 مليار رينغت ماليزي ما يعادل 551 مليون دولار من الصندوق.
ويتعرض صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد، في دول تتضمن سنغافورة وهونغ كونغ وسويسرا، بسبب شكوك بأن 4.5 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.
وقرر كولين سيكويراه، قاضي المحكمة العليا، اليوم الإثنين، تأجيل المحاكمة إلى 26 من أغسطس (آب) الجاري، بعد السماح بطلب تأجيل من جانب المدعي العام، بعد أن قدم الاخير للدفاع 15 حزمة من الوثائق وبيانات شهود.
ويحاكم نجيب منذ أبريل (نيسان) الماضي، في قضية ثانية تتعلق بسبع تهم بالفساد وغسل الأموال وانتهاك جنائي للأمانة.
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