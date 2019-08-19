المرصد السوري: طائرات النظام السوري تشن غارات بأرياف إدلب وحماة واللاذقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:55 صباحًا, 19 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات شنت طائرات النظام السوري غارات جوية على مواقع بالقرب من مدينة معرة النعمان السورية بجنوب إدلب ، كما نفذت 20 غارة جوية بمواقع بريفي إدلب الجنوبي واللاذقية وقصفت بأكثر من 30 غارة مواقع بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات النظام السوري المروحية ألقت أكثر من 22 برميلاً متفجراً على مناطق بالقطاع الجنوبي من محافظة إدلب السورية، ذلك فضلاً عن استهدافها بعشرات القذائف والصواريخ لمحاور القتال بريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

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