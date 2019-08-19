سوريا تقصف مناطق قرب آليات تركية في إدلب

نفذ الجيش السوري، الإثنين، ضربات جوية استهدفت مواقع قرب آليات تركية متوقفة على طريق سريع في شمال غرب سوريا بعد دخولها محافظة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحا من فصيل تدعمه تركيا كان يرافق الرتل التركي قُتل، بينما أصيب آخرون.

Advertisements

وكشفت وسائل إعلام سورية رسمية، الإثنين، عن أن قافلة تركية محملة بالذخيرة عبرت الحدود إلى شمال غربي البلاد لتقديم الدعم لإرهابيين في مواجهة مع الحكومة في بلدة خان شيخون بإدلب.

وقال مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين السورية إن هذه الخطوة "العدوانية" لن تؤثر على "تصميم الجيش السوري على مواصلة البحث عن فلول الإرهابيين" في إدلب أو في أي مكان آخر، بحسب الوكالة الرسمية السورية.

ونددت دمشق بدخول الآليات العسكرية التركية المحملة بالذخائر إلى جنوب المحافظة الحدودية، غداة سيطرة قوات النظام على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون الواقعة في المنطقة.

وكان الجيش السوري قد أحرز تقدما صوب بلدة خان شيخون في إدلب، خلال الأسبوع الماضي، في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة الإرهابيين.