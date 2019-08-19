سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019

سجل متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الإثنين 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع في البنوك وشركات الصرافة المصرية.

ووسط هدوء التعاملات، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن سعر أمس الأحد، وهو السعر ذاته في بنكي الشركة المصرفية العربية ومصر.

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر للدولار عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان أقل سعر عند 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص مصري، 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي وبنك بلوم والبنك الأهلي اليوناني بمصر.

وتفاوت سعر الدولار في باقي البنوك؛ إذ بلغ في بنوك كريدي أجريكول والبركة والمصري لتنمية الصادرات 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر شراء اليورو عند 18.28 جنيه والبيع 18.46 جنيه، كما استقر سعر الإسترليني وبلغ للشراء 19.95 جنيه والبيع 20.23 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.38 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، فيما زاد سعر الدينار الكويتي للشراء ليبلغ 54.26 جنيه مقابل 54.63 جنيه للبيع.