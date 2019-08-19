17 مصابا على الأقل جراء 6 انفجارات شرقي أفغانستان

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وكالة الأنباء الألمانيةالإثنين 2019/8/19 01:16 م بتوقيت أبوظبي
دمار خلفه انفجار بأفغانستان - رويترز
أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا في انفجار 6 عبوات ناسفة جرى زرعها بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان، بينما أبطلت قوات الأمن 6 قنابل أخرى بالمنطقة التي تعد معقل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم إن انفجارين وقعا في منطقتين بمدينة جلال آباد، عاصمة الإقليم، أثناء توجه المواطنين لمكان للاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال أفغانستان عن بريطانيا.
وأضاف البيان أن "6 انفجارات وقعت، في حين عثرت القوات الأمنية الأفغانية على 6 عبوات ناسفة تم زرعها في السابق وقامت بإبطال مفعولها"، موضحا أن 10 من بين المصابين تلقوا العلاج وعادوا لمنازلهم.
ويٌعرف إقليم نانجارهار بأنه معقل تنظيم داعش منذ ظهوره في أفغانستان مطلع عام 2015.
وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت، الأحد، مقتل 10 مدنيين على الأقل إثر اصطدام مركبة بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم بلخ شمال أفغانستان.
جاء ذلك بعد ساعات من مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من 182 آخرين، في تفجير انتحاري بحفل زفاف في كابول.
وتتصاعد وتيرة العنف في أفغانستان في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.
الحملة التي انطلقت، الشهر الماضي، وتستمر شهرين ستنتهي في 25 سبتمبر/أيلول قبل 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين يوم 28 من الشهر ذاته، وهي رابع انتخابات تُجرى في البلاد التي تعاني من الصراعات وأعمال العنف خلال العقدين الماضيين.
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