الرياض تحذر رعاياها بأنقرة: تركيا غير آمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المملكة العربية السعودية، الأحد، رعاياها بتركيا إلى أخذ الحيطة والحذر إثر استهداف أحدهم في إسطنبول.
وأصدرت سفارة المملكة في تركيا تحذيرا أكدت فيه "تعرض سعوديين اثنين لاعتداء مسلح وإصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية أثناء تواجدهما في أحد مقاهي إسطنبول".
ونصحت السفارة الرعايا السعوديين بـ"عدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس مع أخذ الحيطة والحذر".
وكانت السعودية أصدرت تحذيرا مسبقا لرعاياها من عمليات السرقة في تركيا، وطالبتهم بالمحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة.
وقالت سفارة المملكة إنه "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوزات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في تركيا من قبل أشخاص مجهولين".
وأضافت في تنبيهها للسعوديين في تركيا: "السفارة تود التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ".
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