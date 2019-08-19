نهب ليبيا وإصابة فيليكس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: أبو منتظر الحسيني.. المليشياوي الإيراني في منصب حساس بالعراق، والجيش الليبي: مخطط قطري إخواني لنهب الجنوب وتهجير سكانه، وبسبب قمع أردوغان.. جامعات تركيا بلا أكاديميين، وتوافق سوداني على تعيين رجاء نيكوال عبدالمسيح عضوا بالمجلس السيادي، ومليشيا الحوثي تدمر طريق زبيد والتحيتا في الحديدة اليمنية.

أما في الاقتصاد، فتطالعون ترامب: الولايات المتحدة لن تعمل مع شركة هواوي، وأسعار النفط ترتفع 1.1% بفعل مخاوف تراجع الطلب، ووسط قلق واشنطن.. 15% نموا في فائض تجارة اليابان مع أمريكا.

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رياضياً، تتابعون تقارير: إصابة جواو فيليكس ليست مقلقة.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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