اجتماع مثير لسيدات المعارضة التركية في عيد ميلاد باشاك دميرتاش

أنقرة - صحف - الخليج 365

استقبلت سلوى كليجدار أوغلو، قرينة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، كلا من باشاك دميرتاش قرينة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق المعتقل صلاح الدين دميرتاش، وديلاك إمام أوغلو قرينة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول.

وبحسب صحيفة “زمان”، رافق باشاك دميرتاش شقيقة زوجها المحامية أيجول دميرتاش، حيث شهد الحفل تقطيع الكعك احتفالا بعيد ميلاد باشاك دمير. وقامت ديلاك إمام أوغلو بإهداء باشاك دميرتاش وشاحا حريريا.

من جانبها أفادت باشاك دميرتاش أن اللقاء مهم جدا وذو مغزى قائلة: “نحن النساء يمكننا فهم بعضنا البعض جيدا، لكنني أؤمن أن هذا التضامن على الصعيد السياسي ضروري لتعزيز الديمقراطية في ظل هذه الفترة التي طال فيها الظلم جميع فئات المجتمع، بهذه الدرجة، وفي ظل أجواء تصاعد فيها الاستقطاب الاجتماعي بهذا القدر”.

وفي السياق نفسه؛ أعربت ديلاك إمام أوغلو عن ثقتها في تنامي هذا التضامن، وتجاوز هذا الظلم وهذه الصعوبات، متقدمة بالشكر إلى كل من سلوى وباشاك على هذا اللقاء التضامني.

وشددت سلوى كليجدار أوغلو على أهمية التكاتف، وضرورة بذل مزيد من الجهود لتجاوز حالة الاستقطاب العنيفة التي تشهدها تركيا قائلة: “أحب السيد دميرتاش كإنسان. لم ألتق به وجها لوجه من قبل لكن قلوبنا معه دائما”.