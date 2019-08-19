الان تتابع طائرات النظام السوري تشن غارات على أرياف إدلب وحماة واللاذقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 12:08 م, 19 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أطلقت صورايخ وقذائف وألقت 20 برميلاً متفجرًا لندن - وكالات - الخليج 365 شنت طائرات النظام السوري غارات جوية على مواقع بالقرب من مدينة معرة النعمان السورية، بجنوب إدلب، كما نفذت 20 غارة جوية بمواقع بريفي إدلب الجنوبي واللاذقية، وقصفت بأكثر من 30 غارة مواقع بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات النظام السوري المروحية ألقت أكثر من 22 برميلاً متفجراً على مناطق بالقطاع الجنوبي من محافظة إدلب السورية، ذلك فضلاً عن استهدافها بعشرات القذائف والصواريخ لمحاور القتال بريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

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