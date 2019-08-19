الان تتابع عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365: وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، إلى المحكمة الاثنين في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد. وقال مراسل وكالة فرانس برس من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة أن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.

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