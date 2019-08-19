ترامب يؤكد عزمه بيع مقاتلات إف- 16 إلى تايوان

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365_وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة بيع مقاتلات F -16 إلى تايوان، على الرغم من احتجاج السلطات الصينية.



ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله: "نعم، نعم، نعم، إنه كذلك، هذا يعني أنا وافقت على الصفقة".

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وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يجب الآن موافقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية ذات الصلة، إذا تمت الموافقة عليها، فستحصل واشنطن على حوالي 8 مليارات دولار.

وأضاف ترامب: "إنها أموال كثيرة، إنها أماكن عمل كثيرة"، معربا عن ثقته في أن تايوان ستستخدم المقاتلات بمسئولية، "وإلا فلن يتم بيعها".

وفي 22 مارس، نقلت "بلومبرج" عن مصادر أن إدارة ترامب قد وافقت على طلب تايوان أكثر من 60 مقاتلة أمريكية من طراز F-16، وأن بكين تعارض بشدة مثل هذه الصفقة.