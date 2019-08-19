خبير عسكري إماراتي: طرف ثالث اقليمي مشارك في استهداف حقل الشيبة الإثنين 19 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 قال الخبير العسكري الخليجي خلفان الكعبي عن المنفذ الحقيقي لهجوم حقل الشيبة في المملكة العربية السعودية.

وذكر في تغريدة له عبر تويتر : "الهجوم الحوثي على حقل الشيبة عمل إجرامي لا أتوقع أن مخططيه ومنفذية هم الحوثة الأوغاد فقط". Advertisements وأردف قائلا :"من غير المستبعد مشاركة قوي إقليمية، المملكة حفظها الله قوية بقيادتها وبرجالها". واختتم بقوله:" هذا العمل الإجرامي يتطلب منا سرعة الحسم ورجال المملكة قادرون، تأخر الحسم يعني تكراره في أماكن أخرى".

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