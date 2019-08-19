عاجل| الرئيس السوداني المعزول يصل مقر المحكمة في أول جلسات اتهامة في قضايا النقد الأجنبي

الموجز

وصل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى مقر محاكمته، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وتنعقد اليوم 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

تأجلت محاكمة البشير من السبت إلى الإثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

ووفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكله.

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التهم الموجهه للبشير

ويواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تهم جنائية حملت رقم 40 لسنة 2019 بالمواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- بحسب ما أفادته به قناة "العربية".

ووجه النائب العام المكلف بالتحقيق في المعاملات المشبوهة للمسؤولين السابقين، حيث تمت إحالة الملفات لنيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية

كان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، "حميدتي" قد أعرب عن ثقته بوعي الشعب السوداني، مؤكدًا عدم تكرار تجارب سيئة، بينما ردا على المشككين في السودان أن الرئيس السابق، عمر البشير، في السجن، مضيفاً أنه ستتم محاسبة المتورطين في جرائم الفساد من أسرته، حيث أن المحاسبة لن تتم بناء على انتماء سياسي ولكن على استغلال الوظائف- بحسب موقع "العربية".

وكانت السلطة القضائية في السودان، قد حجزت على العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق عمر البشير، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت أن القائمة العقارات المملوكة لأسرة "البشير"، ونص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد.