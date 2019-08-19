الشرطة التركية اعتقلت 418 شخصا في إطار تحقيق بشأن مسلحين أكراد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنّ "الشرطة التركية اعتقلت 418 شخصًا في 29 إقليمًا، ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أنّ لهم صلات بـ"حزب العمال الكردستاني".
وكانت قد أفادت الوزارة في وقت سابق بـ"إقالة ثلاثة رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، انتخبوا في آذار الماضي، من مناصبهم، لاتهامهم بالانتماء إلى منظمة إرهابيّة وبالقيام بدعاية إرهابية".
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