الجيش الصومالي: مقتل 20 مسلحا من "حركة الشباب" جنوبي البلاد

أعلن قائد القوات البرية في ​الجيش الصومالي​، الجنرال أدوى يوسف راغي، أنّ "مسلحي "​حركة الشباب​" الصومالية شنّوا هجومًا مباغتًا على مركز عسكري للقوات الحكومية في بلدة بريري بإقليم شبيلى السفلى جنوبي البلاد، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين".

وأوضح أنّه "تمّ التصدي للهجوم، وقُتل أكثر من 20 عنصرًا من "حركة الشباب".

وكانت قد أطلقت القوات الحكومية في الأسابيع الماضية عمليّات أمنيّة تستهدف قرى وبلدات تسيطر عليها الحركة.