ترامب: مايك بنس سيخوض معي الانتخابات الرئاسية في عام 2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحافي "أنّه سيبقي على نائبه مايك بنس ليخوض معه الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020"، لافتًا إلى "أنّني سعيد للغاية مع بنس".
وكان ترامب قد أطلق حملته الانتخابية، في شهر حزيران الماضي استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية. وبدأ ترامب حملته الانتخابية، بلقاء مع حشد من أنصاره في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ورافقه حينها عقيلته ميلانيا ترامب وبنس.
مع الإشارة إلى أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية ستجرى يوم 3 تشرين الثاني 2020.
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