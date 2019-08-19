محافظ نينوى بالعراق: البدء بإعادة إعمار 680 منزلا في الموصل القديمة

كشف محافظ ​نينوى​ في ​العراق​، منصور المرعيد، أنّ "الكوادر الهندسيّة والفنيّة في بلديات نينوى، باشرت بإعادة إعمار وتأهيل 680 منزلًا متضرّرًا في ​مدينة الموصل​ القديمة، كوجبة رابعة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "مدّة إنجاز هذه المنازل وإعمارها ستستغرق نحو 8 أشهر، وهناك وجبات أُخرى ستتمّ إعادة إعمارها داخل مدينة الموصل القديمة أيضًا، من أجل عودة الأسر النازحة إلى مناطقهم خلال الأشهر المقبلة".

من جهته، لفت رئيس لجنة التعويض في نينوى سعد النعيمي، إلى أنّ "لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 370 متضرّرًا كانوا قد قدّموا طلبات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) الّتي تضرّرت خلال سيطرة عصابات تنظيم "داعش".