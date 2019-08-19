المرصد السوري: رتل تركي يعمل على إنشاء نقطة في محيط خان شيخون

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أن "رتلا ​تركيا​ يعمل على إنشاء نقطة في محيط ​خان شيخون​ في ​ريف إدلب الجنوبي​".

وكانت ​وزارة الخارجية السورية​، كشفت أن "آليات تركية محملة بالذخائر إجتازت الحدود ودخلت باتجاه بلدة ​خان شيخون​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ لنجدة ارهابيي ​جبهة النصرة​ المهزومين ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية"، معربة عن "إدانتها بشدة التدخل التركي السافر"، محملة |النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة اراضي ​الجمهورية العربية السورية​ ولأحكام القانون الدولي".

وأكدت الخارجية أن "هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار ​الجيش السوري​ على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".