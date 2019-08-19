الطيران الحربي السوري قصف رتلًا مدعومًا من تركيا في معرة النعمان

أفاد "الإعلام الحربي" أن "​الطيران الحربي السوري​ استهدف رتلًا عسكرياً لـ "​فيلق الشام​" المدعوم تركياً، أثناء انتظاره لرتل تركي في مدينة ​معرة النعمان​ ب​ريف إدلب الجنوبي​، ما أدى إلى مقتل مسلح من "الفيلق" وإصابة 3 آخرين".

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