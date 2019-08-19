فنيانوس عرض مع موسى وعازار شؤونا مناطقية

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه، جولة أفق عامة مع زواره، حول الاوضاع الراهنة في البلاد والواقع السياسي العام في المنطقة والشأن الخدماتي التنموي.

واستقبل فنيانوس عضوي كتلة التنمية والتحرير النائبين ​ميشال موسى​ و​ابراهيم عازار​ في حضور المستشار بيار بعقليني، وتداولا في الشؤون الانمائية المناطقية وامكانية تعبيد طريق ​سيدة المنطرة​ في ​مغدوشة​ لإستقبال المصلين خلال فترة انتقال السيدة العذراء.